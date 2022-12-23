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Стефанчук заверил, что об увеличении зарплаты нардепов речь не идет

Стефанчук заверил, что об увеличении зарплаты нардепов речь не идет

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Нардепы получают такую же заработную плату как и в прошлом году, ни о каких увеличениях речь не идет. Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Сейчас народные депутаты получают такую же заработную плату как в 2021-м, 2020-м годах. Ни о каких увеличениях заработной платы депутатов речь не идет", - сообщил Стефанчук. 

Напомним

Верховная Рада внесла изменения в постановление о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины.

В документе было предложено разрешить финансировать надбавки для нардепов из средств госбюджета, которые поступят в казну Украины как помощь международных партнеров.

Источник: УНН
Теги: ВР, зарплата, Украина, нардепы
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