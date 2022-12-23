Стефанчук заверил, что об увеличении зарплаты нардепов речь не идет

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Нардепы получают такую же заработную плату как и в прошлом году, ни о каких увеличениях речь не идет. Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Сейчас народные депутаты получают такую же заработную плату как в 2021-м, 2020-м годах. Ни о каких увеличениях заработной платы депутатов речь не идет", - сообщил Стефанчук.

Напомним

Верховная Рада внесла изменения в постановление о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины.

В документе было предложено разрешить финансировать надбавки для нардепов из средств госбюджета, которые поступят в казну Украины как помощь международных партнеров.