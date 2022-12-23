"Необходимо с точки зрения национальной безопасности и интересов народа": Зеленский провел ежегодное совещание с послами Украины

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения сообщил, что провел ежегодное совещание с послами Украины по работе в следующем году. Он заявил, что страна готовит "активизацию украинской дипломатии по нескольким направлениям", передает УНН.

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"Провел сегодня важное ежегодное совещание с послами Украины – весь дипломатический корпус нашего государства получил задачу на следующий год. Мы готовим активизацию украинской дипломатии по нескольким направлениям", - сказал Зеленский.

Детали

В частности, по словам президента, Украина усилит дипломатические отношения со странами Африки и другими частями Глобального Юга – Латинской Америки, азиатских стран, Тихоокеанского региона, поскольку это "необходимо с точки зрения национальной безопасности и интересов нашего народа".

"Это колоссальный экономический потенциал, а также это веские дипломатические возможности. Например, во время голосований в Генассамблее ООН за резолюции, защищающие нашу территориальную целостность и международное право. Будем усиливать позиции Украины", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что вторым аспектом для украинской дипломатии является наращивание сотрудничества с "традиционными партнерами", чтобы следующий год стал решающим в войне с россией, и чтобы Украина достигла всех своих целей. Зеленский добавил, что власти готовят модернизацию дипломатической службы и усиление украинских посольств.

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления на Конференции послов Украины "Война и новые горизонты в мире" заявил, что в следующем году запланировано открытие посольств Украины в 10 африканских странах.