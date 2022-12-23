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"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
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Видим перспективы на фронте: Зеленский провел очередное заседание Ставки

Видим перспективы на фронте: Зеленский провел очередное заседание Ставки

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, по итогам которого сообщил о "перспективах на фронте". Он добавил, что Украина готовится к разным вариантам действий россии, передает УНН.

Цитата

"Провел сегодня Ставку. Как всегда, предметно. Готовим ближайшие месяцы и в целом следующий год. Задачи наши неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для наших людей. Восстановление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом", - заявил Зеленский.

Детали

Президент проинформировал, что на Ставке заслушали командующих, на фронте наблюдаются перспективы. Он отметил, что Украина готовится к разным вариантам действий государства-террориста, "видит его намерения" и будет отвечать.

Отдельно обсудили ситуацию в энергетике, заметил Зеленский.

Напомним

По информации Washington Post, в администрации президента США Джо Байдена есть три разных модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны в Украине путем переговоров, но только одну поддерживает Президент Владимир Зеленский.

Источник: УНН
Теги: Украина, война, Владимир Зеленский
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