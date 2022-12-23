Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12690

Запрет московского патриархата: Стефанчук уверен, что Рада примет соответствующий закон

Запрет московского патриархата: Стефанчук уверен, что Рада примет соответствующий закон

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Верховная Рада в ближайшее время примет законопроект относительно религиозной организации, которая представляет угрозу национальной безопасности Украины. В этом убежден председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНН.

Цитата

"Есть решение президента, решение СНБО и сегодня Кабмину поставлена задача в ближайший срок разработать законопроект, который будет единогласно, я убежден, принят в ВР: что нам делать дальше с любой религиозной организацией, создающей национальную угрозу безопасности Украины и мы это примем. Я думаю, мы сделаем этот законопроект, внесем его в Раду в ближайшее время и проголосуем", - сказал Стефанчук.

Добавим

Глава ВР также подчеркнул, что общество готово к радикальным решениям, касающимся вопросов безопасности Украины. Кроме того, Стефанчук напомнил, что "у нас, по Конституции, государство отделено от религии".

"Но это не значит, что кто-либо может посягать на государственную безопасность в Украине, прикрываясь религией", - резюмировал он.

Ранее

Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине.

Как сообщал УНН, Комитет гуманитарной политики на заседании 9 декабря рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект №8221, предусматривающий запрет в Украине московского патриархата.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект, УПЦ МП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.