Зеленский предупредил украинцев о возможных ракетных атаках рф на праздники

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, пишет УНН.

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"Пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга. И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа", - подчеркнул лидер страны.

Добавим

Как сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, на боевом дежурстве в Черном море по состоянию на 23 декабря находятся девять российских кораблей, из них один носитель "Калибров" с общим залпом в четыре ракеты.

"В Азовском море находятся два вражеских корабля, в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп которых составляет – 72 ракеты", – говорится в сообщении.

Накануне в ВМС сообщалось, что в последние шесть дней россия не держала на чередовании в Черном море носителей крылатых ракет "Калибр".

Напомним

Директор Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов сообщил, что наблюдается тенденция к увеличению тех, кто поддерживает именно идею праздновать Рождество 25 декабря.