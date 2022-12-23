Сделка на полмиллиарда: полиция расследует хищения на строительстве столичного метро, проведены десятки обысков

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Правоохранители разоблачили механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство ветки столичного метро. Как сообщили в Нацполиции, речь идет о 530 млн грн, передает УНН.

Детали

Правоохранители установили, что в 2018 году между киевским метрополитеном и подрядчиком был заключен договор на 5,9 млрд грн, профинансированный на 4 млрд грн. Однако запланированные работы были выполнены только на 60%, указанные в договоре сроки нарушены, а состояние строительства до сих пор не изменилось. В дальнейшем, в октябре 2022 года, на счета подконтрольных предприятий в качестве предоплаты за строительные работы перечислено еще 530 млн грн, несмотря на то, что данные предприятия не имели соответствующих квалифицированных работников и собственной спецтехники.

По данным Нацполиции, 22 декабря полицейские провели около 30 обысков по адресам фигурантов. Изъяли финансово хозяйственную документацию, электронные носители информации, содержащие важные для досудебного расследования сведения.

Исследуется факт возможного завладения и легализации организаторами сделки 530 млн грн, которые были оплачены за строительные работы.

Кроме того, для предупреждения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами по инициативе Нацполиции Государственной службой финансового мониторинга Украины заблокировано 160 млн грн, которые находились на счетах задействованных в противоправной схеме предприятий.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса продолжается.