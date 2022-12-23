Израильская полиция застрелила араба-израильтянина после нападения

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Израильские офицеры в пятницу застрелили араба-израильтянина после того, как он попытался открыть огонь по ним, а затем протаранил их своей машиной недалеко от Тель-Авива. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Инцидент произошел в Кафр-Касем, арабо-израильском городе на окраине Тель-Авива, недалеко от оккупированного Западного берега. В заявлении полиции говорится, что подозреваемый вызвал полицию на основании "насильственного инцидента", который привел их в Кафр-Касем.

"Когда полиция прибыла на место происшествия, он бросился на них с пистолетом, а затем сел в свою машину и сбил их", - говорится в сообщении.

Трое офицеров были ранены, прежде чем подозреваемый был "нейтрализован стрельбой", добавили в ведомстве.

Вступающий в должность премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил полицию, "действовавшую профессионально и быстро, чтобы ликвидировать террориста... и предотвратить большое нападение", говорится в заявлении его офиса.

Дополнение

Члены новой правящей коалиции, объявленной Нетаньяху поздно вечером в среду, призывали еще к более жестким репрессиям против палестинцев.

Потенциальный министр национальной безопасности в новом правительстве Итамар Бен Гвир из ультраправой партии "Еврейская сила" неоднократно призывал сотрудников израильских служб безопасности применять больше сил при противодействии палестинским беспорядкам.

По меньшей мере 150 палестинцев и 26 израильтян были убиты в этом году в Израиле, на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Израилем Восточном Иерусалиме.

Еще 49 палестинцев были убиты в течение трех дней боев между боевиками из сектора Газа и Израилем в августе.

По данным Организации Объединенных Наций, 2022 год стал самым смертоносным годом после палестинского восстания 2002-2005 годов, известного как Вторая интифада.