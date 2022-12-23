ЧВК "Вагнер" отправила на войну в Украине около 40 тысяч заключенных - Белый дом

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Согласно оценке Белого дома, сейчас в Украине размещено 40 000 осужденных из российских тюрем. Эти данные занижены, сообщил спикер национальной безопасности США по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Согласно заниженной оценке США, в настоящее время силы российской группировки в Украине насчитывают 50 тысяч наемников, из которых 10 тысяч - "контрактники", остальные 40 тысяч осужденные.

Кирби сообщил, что владелец "вагнера" евгений пригожин и другие чиновники компании вербовали заключенных на передовую, поскольку сталкиваются с проблемами вербовки других россиян. Некоторые из тех, которых завербовали в наемники, имеют серьезные медицинские проблемы, добавил он.

Также отмечается, что пригожин тратит свыше 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций чвк "вагнера", в Украине, а его "частная армия" воюет вместе с российскими войсками.

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"Для нас совершенно очевидно, что группа "вагнера" становится центром силы, конкурирующей с российскими военными и другими российскими министерствами", - заметил Кирби.

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Кроме этого, советник подтвердил информацию, ранее опубликованную иностранными СМИ, о том, что Северная Корея завершила первую поставку оружия "вагнеру". Он сообщил, что это уже вторая поставка, а предыдущая состоялась в прошлом месяце и включала в себя пехотные ракеты.

В КНДР назвали эти утверждения ложью.

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