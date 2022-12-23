Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
10815

70% территории США находятся под штормовым предупреждением

70% территории США находятся под штормовым предупреждением

фотогалерея

КИЕВ. 23 декабря. УНН. 70% территории США находятся под штормовым предупреждением из-за исторической непогоды. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.

Детали

Сильный снегопад и ветры перевернули планы миллионов людей на отпуск в одно из самых загруженных времен года, всего за несколько дней до Рождества, когда из Арктики налетел огромный холодный фронт и заморозил большую часть страны, включая южные штаты с обычно умеренным климатом.

По данным Национальной метеорологической службы, в некоторых местах температура упала ниже -40 градусов, при этом 240 миллионов человек – около 72 процентов населения США получили штормовые предупреждения.

Сильный холод вызывал беспокойство у более чем одного миллиона жителей, преимущественно на юге и востоке США, которые на утро пятницы были без электричества, согласно отслеживанию электроэнергии poweroutage.us.

Департаменты транспорта в Северной и Южной Дакоте, Оклахоме, Айове и других местах сообщили о почти нулевой видимости, оледеневших дорогах и вьюгах и настоятельно призывали жителей оставаться дома.

По данным веб-сайта отслеживания Flight Aware, более 3520 рейсов в США уже были отменены в пятницу, а еще 1900 задержаны, многие из них — в международных авиаузлах Нью-Йорка, Сиэтла и аэропорта Чикаго О'Хара.

I-90, главная автомагистраль, проходящая через север страны, была закрыта в Южной Дакоте, и официальные лица заявили, что она не откроется до поздней пятницы.

"Несколько автомагистралей в настоящее время непроходимы… движение по участку дороги физически невозможно из-за глубокого снега и сугробов".

Синоптики AccuWeather заявили, что шторм может быстро превратиться в так называемый "бомбовый циклон" в результате процесса, называемого "бомбогенезом", когда атмосферное давление падает и масса холодного воздуха сталкивается с теплым воздухом.

Источник: УНН
Теги: США, погода, штормовое предупреждение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.