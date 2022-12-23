Оккупанты снова обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК: 1 работник погиб, еще 1 - ранен

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК. В результате атаки погиб один работник предприятия, еще один ранен. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу ДТЭК в Telegram.

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"Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии. К сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что это уже 21 террористическая атака россии на энергетические объекты ДТЭК. В предприятии сообщили, что энергетики начнут возобновлять работу оборудования по окончании обстрелов.

Напомним

В НЭК "Укрэнерго" проинформировали, что дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько уменьшился, но остается существенным.