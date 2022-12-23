Медиамагнат Майкл Блумберг хочет купить Wall Street Journal или Washington Post - Axios

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Майкл Блумберг выразил желание владеть известной газетой, но пока не связывался с Рупертом Мердоком, чтобы обсудить возможное приобретение его флагманского издания Wall Street Journal, сообщили источники Axios, знакомые с этим вопросом, пишет УНН.

Детали

Новостной сайт Axios сообщил ранее в пятницу, что миллиардер, владелец Bloomberg, заинтересован в приобретении Dow Jones, материнской компании WSJ Мердока или Washington Post у Джеффа Безоса, со ссылкой на источник, знакомый с мышлением Bloomberg.

Источники сообщили агентству Reuters, что никто не обращался с этим вопросом к WSJ, а представитель Washington Post заявил, что оно не продается.

Источники сообщили Reuters, что любое приобретение даст 80-летнему миллиардеру трофейную медиа-собственность для освещения его политических планов, таких как борьба с изменением климата. "Такое слияние создаст гиганта финансовых данных и новостей, укрепит контроль над отраслью 12-го богатейшего человека в мире и привлечет внимание антимонопольных органов", - говорится в сообщении.

Согласно отчету Axios, Bloomberg считает Dow Jones, также издателя Barron's и MarketWatch, идеальным вариантом, но купил бы Post, если бы основатель Amazon Безос был заинтересован в продаже.

На данный момент Bloomberg не связался с Мердоком и не ведет активных переговоров с ним, сообщил Reuters источник, знакомый с этим вопросом, добавив, что непонятно, готов ли Мердок рассмотреть предложение.

Эксперты антимонопольного законодательства сошлись во мнении, что слияние отделов деловых новостей Bloomberg и Dow Jones вызовет серьезное внимание со стороны регулирующих органов США, особенно с учетом того, что администрация Байдена приняла более решительный подход к обеспечению соблюдения антимонопольного законодательства.

По словам некоторых экспертов, компании могут быть вынуждены отказаться от своих бизнес-холдингов, чтобы успокоить чиновников, озабоченных обеспечением конкуренции на рынке деловых новостей.

В октябре Руперт Мердок начал процесс, который мог объединить его медиа-империю, News Corp и Fox Corp, спустя почти десятилетие после разделения компаний. Однако это предложение встретило резкое сопротивление нескольких акционеров, заявивших, что слияние не позволит реализовать полную стоимость News Corp.

Reuters конкурирует с Bloomberg News, подразделением Bloomberg LP как поставщик финансовых новостей.