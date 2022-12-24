WSJ: путин готов мобилизовать российскую экономику и население в течение многих лет, чтобы добиться успеха в Украине

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Российский диктатор владимир путин месяцами пытался смириться с тем, что война в Украине не стала "скорой, народной и триумфальной". Это привело к тому, что он оказался в еще большей изоляции и стал мнительным, а его властная структура лишь укрепляет воинственное мировоззрение и защищает президента россии от нелестных новостей. Сейчас путин готов мобилизовать российскую экономику и население в течение многих лет, чтобы добиться успеха в Украине, пишет The Wall Steet Journal, передает УНН.

Детали

Журналисты отмечают, что материал основан на "месяцах интервью" с нынешними и бывшими российскими должностными лицами и людьми, близкими к кремлю. По их словам, диктатор потратил 22 года на построение системы, которая льстит ему, скрывая или украшая неприятные данные.

Собеседники сообщают, что в течение лета делегации военных экспертов и производителей оружия выходили из президентских встреч, спрашивая, понимает ли путин, что происходит на поле боя. И хотя диктатор с тех пор прилагал все усилия, чтобы составить четкую картину войны, по словам источников, он остается в окружении администрации, которая поддерживает его убеждение, что россия добьется успеха, несмотря на растущие человеческие и экономические потери.

"Американские официальные лица заявили, что им было трудно найти кремлевского инсайдера, оказывающего влияние на путина. Он все чаще говорит о россии почти в религиозных терминах, как о тысячелетней цивилизации, ведущей священную борьбу, которая исправит исторические ошибки и преподнесет его в пантеон царских лидеров-завоевателей, таких, как Петр Первый", - пишет издание.

По словам американских чиновников, несмотря на то, что контакты между США и россией проходят почти ежедневно, разговоры стали ограниченными, а некоторые из ближайших союзников путина – еще более жесткими, чем сам авторитарный лидер. Бывший офицер российской разведки и российские чиновники заметили, что диктатор получает письменный брифинг о войне, поскольку давно отказался пользоваться Интернетом, опасаясь цифровой слежки, что делает его более зависимым от документов, составленных идеологически ориентированными советниками.

Как рассказали собеседники, приближенные к кремлю, путин "остается полностью преданным тому, чтобы привести Украину в порядок, и готов мобилизовать российскую экономику и население в течение многих лет, чтобы добиться успеха". Они добавили, что несколько месяцев российские официальные лица, проправительственные журналисты и аналитики "старались лично донести до своего президента" информацию о том, как провалилось его вторжение, впрочем в его офисе ответили, что "Владимир Владимирович не должен быть огорчен прямо сейчас".

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения планированием войны занималось фсб, а не военные. В течение нескольких недель до вторжения министерство "сохраняло обычный рабочий день", указывают источники, а пресс-секретарь путина дмитрий песков, глава мид рф сергей лавров, руководитель штаба антон вайно и кириенко, глава внутренней политики, не знали о планах.

Напомним

Аналитики института изучения войны отметили, что российский диктатор владимир путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине.