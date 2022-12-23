Оккупанты обстреляли две общины Сумской области

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российские военные нанесли 45 ударов по Краснопольской и Эсманьской общинам. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Детали

Краснопольская община: 7 вражеских мин разорвались на пограничные. А позже россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

Эсманьская община: по пограничным селам противник вел артиллерийский огонь. Было 20 прилетов.

“Кроме того — 12 пулеметных и 5 очередей из стрелкового оружия было в сторону нашей территории. От взрывов снарядов пострадал деревенский фап: там вылетели все стекла, повреждена крыша”, — отметил председатель ОВА.

Напомним

В Сумской области враг атаковал одну из общин, сбросив взрывчатку с квадрокоптера.