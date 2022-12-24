Президент Украины сменил послов в Латвии и Болгарии

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря назначил новых послов в Латвии и Болгарии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы.

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“Назначить Илащук Олесю Константиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария” — говорится в указе № 880/2022.

Другим указом президент уволил Виталия Москаленко, который до сих пор занимал должность посла Украины в Болгарии.

“Назначить Куцевола Анатолия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвийской Республике” — говорится в указе № 882/2022.

Анатолий Куцевол до сих пор работал заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины. До него должность посла в Латвии занимал Александр Мищенко.

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