Молдова упростила правила въезда для украинцев

КИЕВ. 24 декабря. УНН. До 1 февраля 2023 года гражданам Украины разрешили въезжать в Молдову на основании удостоверения личности и через молдавско-румынскую границу и Кишиневский аэропорт. Соответствующее решение приняла 23 декабря Нацкомиссия по чрезвычайному положению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsmaker.

Детали

Нацкомиссия дополнила решение о порядке въезда украинских граждан, принятое 24 февраля. Теперь граждане Украины смогут въезжать в Молдову из Румынии на основании: удостоверения личности (ID-карта, внутренний паспорт), обычного паспорта, а также других документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение лица, выданное Бюро миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и т.д.).

Кроме этого, они могут предъявить копии этих документов или документы в электронном формате, а также документы с истекшим сроком действия.

Добавим, что ранее такое положение действовало только при въезде в Молдову из Украины. На основе тех же документов они смогут уехать из Молдовы в Украину.

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