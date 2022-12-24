Новости: Политика
24 декабря 2022, 01:50 • Юлиана Росковинская • 5355
Президент Украины назначил послов в Бахрейне и Перу
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Бахрейне и Перу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы.
Детали
Зеленский 23 декабря назначил украинским послом в королевстве Бахрейн Дмитрия Сеника.
Сеник по совместительству будет выполнять полномочия чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и граничащем с ОАЭ королевстве Бахрейн.
Также глава государства назначил посла Украины в Перу. Им стал Юрий Полюхович.
Президент указом №877 присвоил несколько дипломатических рангов.
Дополнение
Другими указами глава государства сменил послов страны в Болгарии и Латвии.
Источник: УНН
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