Президент Украины назначил послов в Бахрейне и Перу

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Бахрейне и Перу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы.

Детали

Зеленский 23 декабря назначил украинским послом в королевстве Бахрейн Дмитрия Сеника.

Сеник по совместительству будет выполнять полномочия чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и граничащем с ОАЭ королевстве Бахрейн.

Также глава государства назначил посла Украины в Перу. Им стал Юрий Полюхович.

Президент указом №877 присвоил несколько дипломатических рангов.

Дополнение

Другими указами глава государства сменил послов страны в Болгарии и Латвии.