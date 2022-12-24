В Крыму прогремел взрыв

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во временно оккупированном Крыму в Нижнегорском, прогремел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы.

Детали

Очевидцы сообщали о пролете беспилотников.

Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram отметил, что беспилотники атаковали нефтебазу.

Официальной информации о взрывах пока нет.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму сгорели казармы, где размещали мобилизованных военных рф.