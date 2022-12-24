Новости: Война
24 декабря 2022, 02:00 • Юлиана Росковинская • 5895
В Крыму прогремел взрыв
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Во временно оккупированном Крыму в Нижнегорском, прогремел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы.
Детали
Очевидцы сообщали о пролете беспилотников.
Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram отметил, что беспилотники атаковали нефтебазу.
Официальной информации о взрывах пока нет.
Напомним
Во временно оккупированном Крыму сгорели казармы, где размещали мобилизованных военных рф.
Источник: УНН
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