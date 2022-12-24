Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
2385

ЦНС: оккупанты нанесли удар по Херсону применяя фосфорные боеприпасы

ЦНС: оккупанты нанесли удар по Херсону применяя фосфорные боеприпасы

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Вчера, 23 декабря российские оккупанты нанесли удар по Херсону применяя фосфорные боеприпасы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Цитата

"Оккупанты применяют запрещенные боеприпасы для обстрела гражданских городов. Российские войска продолжают терроризировать Херсон после того, как его освободили ВСУ. Каждый день города обстреливают из реактивной и ствольной артиллерии. Сегодня же, 23 декабря, оккупанты нанесли удар по городу применяя фосфор. Применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны. Россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов атакуя гражданское население", - говорится в сообщении ЦНС.

Напомним 

Во время бомбардировки Попасной в Луганской области российские оккупанты использовали фосфорные боеприпасы.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.