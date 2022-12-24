Посол Китая в ЕС: мы не хотим выбирать между друзьями Украиной и рф

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Новый посол КНР в ЕС Фу Конг заявил, что вторжение россии в Украину поставило Китай “в очень сложное положение” и он не хочет “выбирать между друзьями” москвой и Киевом. Об этом Фу Конг сказал в интервью газете South China Morning Post, передает УНН.

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“И россия, и Украина являются хорошими друзьями, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции”, — сказал он.

Фу Конг также добавил: “этот кризис поставил нас в очень сложное положение с политической точки зрения... и создал большое напряжение в наших отношениях” с Европой.

Детали

Он назвал войну рф против Украины “так называемой спецоперацией”, поскольку “именно так это назвали русские” и заявил, что одним из его приоритетов на новой должности является “деполитизация” отношений между ЕС и Китаем.

“На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между президентом Китая Си и президентом путиным. И во время этого разговора президент Си четко высказался за поиск мирного решения”, — заявил Фу Конг.

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