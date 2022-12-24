Швейцария отправила для Украины партию генераторов и обогревателей

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Вчера, 23 декабря, Швейцария направила в Украину новую партию помощи, содержащую генераторы и обогреватели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

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"Швейцария организует очередную партию гуманитарной помощи украинцам с 40 обогревателями и таким же количеством генераторов. Загруженные этой техникой грузовики сегодня отправились в Украину", - говорится в сообщении.

Детали

Федеральный совет напомнил, что на прошлой неделе состоялась поставка 30 генераторов для поддержки Украины.

По ее словам, новые генераторы и обогреватели передадут органам гражданской защиты Украины для использования в "Пунктах несокрушимости".

Федеральный совет также сообщил, что в настоящее время власти Швейцарии рассматривают возможность отправки дополнительных поставок помощи для Украины.

Напомним

Швейцария объявила о замораживании российских активов на почти 8 миллиардов долларов.