Новости: Война
24 декабря 2022, 03:40 • Юлиана Росковинская • 48780
В Запорожье раздались взрывы
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В ночь на 24 декабря в Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.
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"В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Подробной информации пока нет.
Напомним
Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские военные направили ракету по дому, где находились дети трех и пятнадцати лет.
Источник: УНН
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