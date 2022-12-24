В Запорожье раздались взрывы

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В ночь на 24 декабря в Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.

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"В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Подробной информации пока нет.

Напомним

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские военные направили ракету по дому, где находились дети трех и пятнадцати лет.