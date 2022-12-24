Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
48780

В Запорожье раздались взрывы

В Запорожье раздались взрывы

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В ночь на 24 декабря в Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.

Цитата

"В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Подробной информации пока нет.

Напомним 

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские военные направили ракету по дому, где находились дети трех и пятнадцати лет.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.