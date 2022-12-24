Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
12915

В российском Кемерово горел дом престарелых, 20 человек погибли

В российском Кемерово горел дом престарелых, 20 человек погибли

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В российском городе Кемерово горел дом для престарелых. Как сообщают росСМИ, в результате пожара погибли 20 человек, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, пожар вспыхнул ночью.

В МЧС рф заявили, что на момент прибытия первых подразделений спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания.

Площадь пожара составляла 180 м2. На месте чрезвычайного происшествия работали 80 человек и 28 единиц техники.

По предварительным данным , причиной возгорания стала неисправность отопительного котла.

Напомним

В ночь с 4 на 5 ноября в российском городе Кострома произошел пожар в кафе “Полигон”, в результате которой погибли 13 человек.

Источник: УНН
Теги: Россия, пожары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.