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Индонезия намерена экспортировать природный газ во Вьетнам в 2026 году

Индонезия намерена экспортировать природный газ во Вьетнам в 2026 году

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Индонезия намерена экспортировать природный газ во Вьетнам, начиная с 2026 года, из морского блока Туна, расположенного недалеко от индонезийской и вьетнамской морской границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии может поставлять от 100 до 150 миллионов стандартных кубических футов в сутки (MMSCFD) газа по газопроводу из эксплуатируемого Harbour Energy (HBR.L) блока Туна, сообщил журналистам министр энергетики Арифин Тасриф.

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Источник: УНН
Теги: газ, Индонезия
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