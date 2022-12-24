Индонезия намерена экспортировать природный газ во Вьетнам в 2026 году

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Индонезия намерена экспортировать природный газ во Вьетнам, начиная с 2026 года, из морского блока Туна, расположенного недалеко от индонезийской и вьетнамской морской границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии может поставлять от 100 до 150 миллионов стандартных кубических футов в сутки (MMSCFD) газа по газопроводу из эксплуатируемого Harbour Energy (HBR.L) блока Туна, сообщил журналистам министр энергетики Арифин Тасриф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США и россия соревнуются за продажу оружия Вьетнаму