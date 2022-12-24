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Расселял оккупантов в дома местных: правоохранители установили очередного приспешника захватчиков

Расселял оккупантов в дома местных: правоохранители установили очередного приспешника захватчиков

КИЕВ. 24 декабря. УНН. При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 40-летнему мужчине по факту добровольного занятия должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций, в незаконном органе власти в оккупационной администрации государства-агрессора, пишет Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в с. Кочубеевка местный житель согласился на предложение российских захватчиков и занял должность “старосты”.

"Псевдочиновник пытался всячески угодить кураторам. Он расселял российских военнослужащих в дома селян. Кроме того, коллаборант организовывал выдачу гуманитарной помощи от государства-агрессорки, создавая “заботу” от российской власти", - говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Напомним 

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно сообщено о подозрении 24-летней девушке по факту коллаборационной деятельности.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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