Во временно оккупированном Крыму продолжается скрытая мобилизация – ЦНС

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Россияне проводят скрытую мобилизацию во временно оккупированном Крыму. Мобилизированным обещают выделить земельные участки. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

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"В настоящее время во временно оккупированном Крыму продолжаются меры скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. Россияне пытаются сделать службу в армии рф более популярной, а затем обещают военным земельные участки в Крыму, если те пойдут воевать против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

В Крыму прогремел взрыв.