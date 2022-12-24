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Во временно оккупированном Крыму продолжается скрытая мобилизация – ЦНС

Во временно оккупированном Крыму продолжается скрытая мобилизация – ЦНС

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Россияне проводят скрытую мобилизацию во временно оккупированном Крыму. Мобилизированным обещают выделить земельные участки. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Цитата

"В настоящее время во временно оккупированном Крыму продолжаются меры скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. Россияне пытаются сделать службу в армии рф более популярной, а затем обещают военным земельные участки в Крыму, если те пойдут воевать против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним 

В Крыму прогремел взрыв.

Источник: УНН
Теги: мобилизация
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