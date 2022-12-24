Раньери стал главным тренером "Кальяри"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Клуб “Кальяри” сообщил о назначении Клаудио Раньери на должность главного тренера команды, передает УНН.

Детали

Соглашение рассчитано до лета 2025 года года. Как отмечается, Раньери приступит к своим обязанностям с 1 января 2023 года года.

После 18 туров “Кальяри” занимает 14 место в турнирной таблице Серии В. Последним местом работы Раньери был “Уотфорд”. Известно, что итальянец уже возглавлял “Кальяри” в период с 1988 по 1991 год.

Напомним

15-летний украинец Иван Струк подписал контракт с футбольным клубом “Челси”. Соглашение рассчитано на 2 года.