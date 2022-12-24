В Херсонской области уже обезврежено более 11 тысяч боеприпасов

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На деоккупированных территориях Херсонской области уже обезврежено более 11 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

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"Пиротехники, сантиметр за сантиметром, обследуют освобожденные территории Херсонщины и обнаруживают невероятное количество взрывоопасных предметов, оставленных оккупантами. Всего с начала работ по разминированию обнаружено и обезврежено 11 346 единиц ВНП", - говорится в сообщении.

Детали

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины уже осуществили 1415 привлечений и обследовали:

· 922,2 га территории;

· 125 объектов;

· 339,1 км дорог;

· 260,3 км ЛЭП;

· 19,7 км газопровода;

· 60 км ж/д путей;

· 598 домохозяйств.