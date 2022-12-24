Исследователи рассказали, зачем в Перу черепа людей красили в красный цвет

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Ученые проанализировали раскрашенные черепа, найденные в захоронениях на юге Перу и выяснили, что таким образом представители культуры Чинча еще 1000 лет назад проводили особые погребальные ритуалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

Народ Чинча, живший на территории современного Перу, украшал кости умерших предков красной краской. Иногда в пределах древнего ритуала, имевшего целью цели придать умершим новый образ жизни, черепа украшали краской лишь с помощью пальцев, отметил Джейкоб Бонгерс из университета Бостона.

Исследователи изучили сотни скелетов людей, которые были обнаружены в специальных погребальных сооружениях, где хоронили сразу несколько человек в каждой такой могиле. Древнейшие останки относятся к 1000 году нашей эры.

В ходе исследования выяснилось, что во время таких ритуалов использовались различные виды краски, а также после смерти украшали только определенных людей.

Бонгерс отметил, что красную краску во время погребальных ритуалов жители современного Перу использовали многие тысячи лет. Для этих людей смерть не означала конец существования, это был просто переход из одного сословия в другое, после чего начинался новый этап жизни.

Ученые при изучении 25 человеческих черепов, которые были покрыты красной краской, выяснили, что на некоторых черепах была нанесена краска, полученная из охры на основе железа, такой как гематит, другая была получена из киновари на основе ртути, а еще на одном черепе была смесь этих двух видов краски.

Также было исследовано, что, например, киноварь была привезена из мест, расположенных в сотнях километров от захоронений. Это может говорить о то, что различные виды краски наносили людям в зависимости от их социального статуса.

При этом, большинство окрашенных черепов принадлежало мужчинам, хотя другие принадлежали как женщинам, а и детям.

Ученые также выяснили, как наносили представители Чинча народу красную краску на остатки умерших. Оказалось, что для этого использовали куски тканей, листьев, а также пальцы рук.

Бонгерс добавил, что нанесение краски пальцами имело решающее значение для установления близких отношений между живыми и мертвыми, также это подчеркивало социальные различия между людьми.

Цитата

“Мы предполагаем, что, возможно, подобные ритуалы проводили в период европейской колонизации этих земель. Скорее все, так представители Чинча пытались оградить своих мертвых от пришедших чужестранцев. Вероятно, люди раскрыли погребальные сооружения уже после того, как они были ограблены европейцами, и таким образом также была наложена своеобразная защита, чтобы продолжалась потусторонняя жизнь умерших”, — отметил Бонгерс.

Напомним

Продолжается работа по “возрождению” женского черепа, найденного в 1989 году во время археологических раскопок на кургане Ашикли в центральноанатолийской провинции Аксарай, на которому, как считают, была сделана первая в истории операция на мозге.