Новости: Война
24 декабря 2022, 07:14 • Юлиана Росковинская • 5970
Оккупанты продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Из-за значительных потерь российских войск, оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Так случилось с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке.
Отмечается, что 19 декабря, в городе Старобельск, в хирургическое отделение районной больницы, которое было обустроено под военный госпиталь, бросили около 100 раненых военнослужащих противника.
Напомним
Противник продолжает нести потери. 22 декабря, в Запорожской области Силы обороны уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения.
Источник: УНН
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