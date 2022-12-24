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Оккупанты продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали

Оккупанты продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Из-за значительных потерь российских войск, оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

 

Детали

Так случилось с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке.

Отмечается, что 19 декабря, в городе Старобельск, в хирургическое отделение районной больницы, которое было обустроено под военный госпиталь, бросили около 100 раненых военнослужащих противника.

Напомним

Противник продолжает нести потери. 22 декабря, в Запорожской области Силы обороны уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Луганск и Луганская область
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