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Aналитики ISW рассказали, почему путин начал больше появляться на публике

Aналитики ISW рассказали, почему путин начал больше появляться на публике

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что возобновление публичных выступлений российского диктатора владимира путина, вероятно, свидетельствует о том, что он начал больше беспокоиться о своей популярности и имидже в рф, передает УНН.

Детали

ISW пишет, что путин начал больше появляться на публике в российских городах и чаще делать расплывчатые заявления о вторжении россии в Украину в последние дни по сравнению с заметным отсутствием в общественной деятельности в течение первых десяти месяцев войны.

Аналитики напоминают, что 23 декабря путин посетил Конструкторское бюро приборостроения в Тульской области и, как сообщается, в тот же день планировал посетить машиностроительный завод “Уралвагонзавод” в Нижнем Тагиле, но в последний момент отменил это мероприятие. Подобные появления являются частью усилий кремля представить путина как лидера военного времени и восстановить господствующее положение во внутреннем информационном пространстве, поскольку рф приобретает второй год войны, пишет ISW.

Кроме этого аналитики предполагают, что российский диктатор пытается создать благоприятные условия в информационном пространстве накануне следующих президентских выборов в россии на начале 2024 года года.

Напомним 

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российский диктатор владимир путин продолжает использовать описания повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, война
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