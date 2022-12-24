Aналитики ISW рассказали, почему путин начал больше появляться на публике

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что возобновление публичных выступлений российского диктатора владимира путина, вероятно, свидетельствует о том, что он начал больше беспокоиться о своей популярности и имидже в рф, передает УНН.

Детали

ISW пишет, что путин начал больше появляться на публике в российских городах и чаще делать расплывчатые заявления о вторжении россии в Украину в последние дни по сравнению с заметным отсутствием в общественной деятельности в течение первых десяти месяцев войны.

Аналитики напоминают, что 23 декабря путин посетил Конструкторское бюро приборостроения в Тульской области и, как сообщается, в тот же день планировал посетить машиностроительный завод “Уралвагонзавод” в Нижнем Тагиле, но в последний момент отменил это мероприятие. Подобные появления являются частью усилий кремля представить путина как лидера военного времени и восстановить господствующее положение во внутреннем информационном пространстве, поскольку рф приобретает второй год войны, пишет ISW.

Кроме этого аналитики предполагают, что российский диктатор пытается создать благоприятные условия в информационном пространстве накануне следующих президентских выборов в россии на начале 2024 года года.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российский диктатор владимир путин продолжает использовать описания повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории.