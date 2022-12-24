В Житомирской области запретили использовать петарды, салюты и фейерверки

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Житомирской области запретили использовать всю пиротехнику: салюты, фейерверки и петарды. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской ОВА, передает УНН.

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"Решением Совета обороны Житомирской области запрещено использование всех пиротехнических средств – салютов, фейерверков и петард. Также на территории области продолжает действовать запрет на продажу алкоголя людям в военной форме, а также ограничения на передвижение во время комендантского часа с 24:00 до 5:00. Установленные правила обязательны для выполнения. Контроль за их соблюдением осуществляют полиция и военная служба правопорядка", - говорится в сообщении.

Напомним

Народные депутаты поддержали законопроект за основу, которым предлагается запретить использовать фейерверки и салюты на территории Украины. “За” проголосовали 250 народных депутатов.