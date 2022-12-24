Новости: Война
24 декабря 2022, 08:11 • Юлиана Росковинская • 6300
Оккупанты обстреляли Никопольский район
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Российские оккупанты направили более 60 снарядов на Никопольский район. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
Оккупанты обстреляли из “Градов”, “Ураганов” и тяжелой артиллерии 3 общины — Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. Предварительно, люди не пострадали.
В Марганце повреждены гаражи и авто промышленного предприятий и имущество садового общества.
В других общинах избиты линии электропередач. Последствия уточняются.
Напомним
Российская тяжелая артиллерия дважды накрыла огнем Никопольщину.
Источник: УНН
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