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Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

Детали

Несколько из них попали в гимназию в Степенской общине. Также пострадали дома рядом.

Люди целые и невредимы, отметил председатель ОВА.

Цитата

“Российские неучи в своем репертуаре — сами ничему не учатся, и нашим детям не дают. Сволочь!”, — написал Старух.

Напомним

В ночь на 24 декабря в Запорожье прогремели взрывы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Запорожье и Запорожская область, война с Россией
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