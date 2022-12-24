Новости: Война
24 декабря 2022, 08:24 • Юлиана Росковинская • 8400
Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
Детали
Несколько из них попали в гимназию в Степенской общине. Также пострадали дома рядом.
Люди целые и невредимы, отметил председатель ОВА.
Цитата
“Российские неучи в своем репертуаре — сами ничему не учатся, и нашим детям не дают. Сволочь!”, — написал Старух.
Напомним
В ночь на 24 декабря в Запорожье прогремели взрывы.
Источник: УНН
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