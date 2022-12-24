КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

Детали

Несколько из них попали в гимназию в Степенской общине. Также пострадали дома рядом.

Люди целые и невредимы, отметил председатель ОВА.

Цитата

“Российские неучи в своем репертуаре — сами ничему не учатся, и нашим детям не дают. Сволочь!”, — написал Старух.

Напомним

В ночь на 24 декабря в Запорожье прогремели взрывы.