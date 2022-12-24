Российские захватчики нанесли удары по акватории Очаковской общины - Ким

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Вчера, 23 декабря, в 08:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

“В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно”, — сообщил Ким.

Напомним

21 декабря, в городе Очаков Николаевской области в результате обстрелов со стороны российских войск женщина и малолетний ребенок получили ранения.