Новости: Война
24 декабря 2022, 08:33 • Юлиана Росковинская • 5730
Российские захватчики нанесли удары по акватории Очаковской общины - Ким
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Вчера, 23 декабря, в 08:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
“В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно”, — сообщил Ким.
Напомним
21 декабря, в городе Очаков Николаевской области в результате обстрелов со стороны российских войск женщина и малолетний ребенок получили ранения.
Источник: УНН
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