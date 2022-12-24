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Начальник ГУР МО оценил вероятность вторжения с территории беларуси

Начальник ГУР МО оценил вероятность вторжения с территории беларуси

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подчеркнул, что на сегодняшний день вероятность повторного наступления на Украину с территории беларуси остается низкой. Об этом информирует УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

По словам Буданова, полностью исключать возможность наступления нельзя, но сейчас нет данных, которые бы подтверждали вероятность угрозы.

Он отметил, что российские войска в беларуси не выстроены в штурмовые порядки, а из учебных лагерей мобилизованных отправляют воевать на восток Украины.

Также для проведения атаки на полигонах не хватает бронетехники.

При этом, россияне создают видимость подготовки к нападению. В частности, по советскому методу они сажали солдат в поезда и направляли их к границе с Украиной, после чего возвращали обратно на позиции. Такие маневры начальник Главного управления разведки Минобороны назвал “каруселями”.

Напомним

Британская разведка указала на "смену ролей" в военном сотрудничестве рф и беларуси.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, война с Россией
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