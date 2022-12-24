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Донецкая область: оккупанты убили двух мирных жителей, еще пять человек получили ранения

Донецкая область: оккупанты убили двух мирных жителей, еще пять человек получили ранения

КИЕВ. 24 декабря. УНН. 23 декабря российские военные убили двух мирных жителей Донецкой области, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

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"За 23 декабря россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области — в Курахово. Еще 5 человек в области получили ранения", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним 

22 декабря российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области, еще 7 человек получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, война с Россией
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