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рф вывела 11 кораблей в Черное море, среди них есть ракетоносители - Гуменюк

рф вывела 11 кораблей в Черное море, среди них есть ракетоносители - Гуменюк

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Черном море вражеская корабельная группировка насчитывает 11 единиц. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер объединенного координационного центра Юг Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

Гуменюк отметила, что рф долго не выводила ракетоносители в море из-за шторма, корабли оставались в пунктах базирования. Когда море успокоилось, российские корабли вышли на дежурство.

По ее словам, оккупанты вывели в Черное море 11 кораблей, среди которых есть ракетоносители. Это два надводных и один подводный. Общий ракетный залп может составлять 20 единиц.

Она также добавила, что российские оккупанты могут нанести либо массированный, либо одиночный ракетный удар по Украине накануне праздников. Таким образом, враг хочет оказать психологическое давление на украинцев.

Цитата

“Мы отслеживали неоднократно, что такие удары они наносят накануне праздников”, — отметила Гуменюк.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Черное море, война с Россией, корабль
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