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Британская разведка назвала фактор сдерживания наступления рф

Британская разведка назвала фактор сдерживания наступления рф

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Нехватка боеприпасов, скорее всего, остается ключевым сдерживающим фактором для наступательных операций рф, заявили в Минобороны Великобритании в очередном отчете на основе разведданных, пишет УНН.

Цитата

"С октября россия усилила свои силы в Украине десятками тысяч резервистов. Несмотря на сокращение остроты нехватки личного состава, нехватка боеприпасов, скорее всего, остается ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций", - сообщили в британской разведке.

Детали

Как указывают в МО Британии, россия, вероятно, ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре примерно разом в неделю из-за ограниченного наличия крылатых ракет.

"Так же россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы можно было проводить крупномасштабные наступательные операции", - отметили в британской разведке.

"Уязвимость нынешней оперативной схемы россии состоит в том, что даже простое ведение оборонных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительного ежедневного расхода снарядов и ракет", - подытожили в МО Британии.

Дополнение

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что на сегодняшний день вероятность повторного наступления на Украину с территории беларуси остается низкой.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, разведка
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