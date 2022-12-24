Британская разведка назвала фактор сдерживания наступления рф

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Нехватка боеприпасов, скорее всего, остается ключевым сдерживающим фактором для наступательных операций рф, заявили в Минобороны Великобритании в очередном отчете на основе разведданных, пишет УНН.

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"С октября россия усилила свои силы в Украине десятками тысяч резервистов. Несмотря на сокращение остроты нехватки личного состава, нехватка боеприпасов, скорее всего, остается ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций", - сообщили в британской разведке.

Детали

Как указывают в МО Британии, россия, вероятно, ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре примерно разом в неделю из-за ограниченного наличия крылатых ракет.

"Так же россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы можно было проводить крупномасштабные наступательные операции", - отметили в британской разведке.

"Уязвимость нынешней оперативной схемы россии состоит в том, что даже простое ведение оборонных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительного ежедневного расхода снарядов и ракет", - подытожили в МО Британии.

Дополнение

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что на сегодняшний день вероятность повторного наступления на Украину с территории беларуси остается низкой.