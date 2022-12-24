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В Луганской области оккупанты вместо отстройки жилья предлагают подселять людей в чужие квартиры - ОВА

В Луганской области оккупанты вместо отстройки жилья предлагают подселять людей в чужие квартиры - ОВА

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Луганской области оккупационные власти формируют маневровый жилищный фонд в Сорокино, которое было захвачено восемь лет назад. Владельцам жилья дали 10 дней, чтобы согласиться или отказаться от вселения в квартиры посторонних людей, пишет УНН со ссылкой на страницу Луганской ОВА в Telegram.

Цитата

"Оккупационные власти все больше склоняют людей к мыслям, что никто им разрушенное жилье в так называемой "лнр" восстанавливать не будет. Потому что маневровый фонд формируют уже даже в захваченном восемь лет назад Сорокино и населенных пунктах района", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на днях оккупанты обнародовали адреса квартир, которые могут войти в состав маневренного жилищного фонда. Владельцам жилья необходимо явиться в течение 10 календарных дней со дня опубликования этого уведомления для согласия или отказа во вселении в жилое помещение посторонних людей сроком на три года.

Ранее о формировании фонда такого жилья сообщили в Северодонецке, Лисичанске, Хрустальном, в Станично-Луганской общине.

Напомним

Оккупационные войска рф на временно оккупированной Луганской области продолжают блокировать захваченные населенные пункты региона и делать поквартирные обыски, после которых исчезают люди.

Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область
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