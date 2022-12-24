Почти каждый второй удар - по Херсону: глава ОВА сообщил о пяти погибших

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Российские войска за 23 декабря обстреляли Херсонскую область 74 раза, причем почти каждый второй удар – по Херсону. В регионе за сутки пятеро погибших, среди 17 раненых – ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в субботу, 24 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"российские оккупанты 74 раза обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Враг целый день беспощадно атаковал жилые кварталы Херсона – зафиксировано 36 обстрелов", - отметил Янушевич.

Детали

Российские снаряды, по словам главы ОВА, попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.

"За минувшие сутки в Херсонской области российская армия убила 5 мирных людей, 17 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть 6-летний ребенок", - сообщил Янушевич.

Девочку с множественными осколочными травмами, по его словам, доставили в больницу. "Ребенок в тяжелом состоянии", - отметил глава ОВА.

Дополнение

Центр национального сопротивления сообщил, что 23 декабря российские оккупанты нанесли удар по Херсону, применяя фосфорные боеприпасы.