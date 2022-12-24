Подоляк: важно перейти к "более разрушительным" инструментам из-за наращивания Ираном оружия для россии

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил важность "более разрушительных" инструментов в условиях, когда Иран унижает институт международных санкций, планируя увеличение объемов оружия для россии, передает УНН.

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"Иран, планирующий увеличить объемы оружия для россии, демонстративно унижает институт "международных санкций"… Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "бездействующей резолюции ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожение производства и ареста поставщиков", - написал он в Twitter.

Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут «міжнародних санкцій»…

Важливо відмовитися від концепції «непрацюючі санкції», «недіючі резолюції ООН», а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 24, 2022

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Конгрессе США заявил, что россия нашла сообщника в геноцидной политике – Иран. Он добавил, что сотрудничество этих двух стран угрожает не только Украине, но и всем союзникам США.

Иран ответил Зеленскому и предупредил об ограниченном "терпении к необоснованным обвинениям".

Напомним

Спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что поставки Ираном беспилотников россии для использования в войне против Украины превращают отношения между Тегераном и москвой в "полноценное оборонное партнерство".