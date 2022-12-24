ВСУ на севере отработали противодействие "десанту и ДРГ" на фоне проверки армии в беларуси

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинские защитники на севере отработали противодействие десанту и диверсионно-разведывательным группам противника на фоне внезапной проверки вооруженных сил противника на территории беларуси. Об этом сообщил отдел связей с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины, пишет УНН.

Детали

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений, защищающих северные рубежи нашего государства, к отражению возможного нападения агрессора.

По словам командующего, Силы обороны отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательным группам противника в район объекта критической инфраструктуры – нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправы через водную препятствие, отражение массированной атаки беспилотных летальных аппаратов и полное уничтожение противника всеми имеющимися средствами.

"Данные мероприятия проходят на фоне внезапной проверки вооруженных сил противника на территории республики беларусь, в рамках учений отрабатывающих действия наступательного характера", - указали в командовании ОС ВСУ.

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"На территории республики беларусь начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины, – сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев – В свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта. Слаженные и четкие действия защитников показали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта".

Дополнение

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что на сегодняшний день вероятность повторного наступления на Украину с территории беларуси остается низкой.