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В это Рождество мы с вами: премьер Британии выложил видео в поддержку Украины

В это Рождество мы с вами: премьер Британии выложил видео в поддержку Украины

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал рождественское видео в поддержку Украины. В ролике британская девочка отправила подарок своей украинской ровеснице, пишет УНН со ссылкой на страницу Сунака в Twitter.

Детали

В видео показывают предпраздничные дни двух девочек – из Украины и Великобритании. В то время как украинка вынуждена жить в условиях отключения электроэнергии, воды и тепла, британка имеет рождественскую атмосферу и готовится к празднику.

В конце ролика украинка получает подарок из Британии, в котором находилась гирлянда.

Цитата

"В это Рождество мы с тобой, Украина", - подписал видео Риши Сунак.

Напомним

В начале ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице на Рождество и Новый год массовых празднований не будет.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Рождество Христово
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