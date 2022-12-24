рф приобрела у Ирана 1700 дронов, 540 уже использовано против Украины - Буданов

КИЕВ. 24 декабря. УНН. россия приобрела у Ирана 1700 ударных беспилотников и использовала против Украины 540 из них. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times, пишет УНН.

Детали

По словам Буданова, согласно контракту, заключенному летом, россия приобрела у Ирана 1700 беспилотников "Шахед". Они поставляются партиями.

По его словам, на сегодняшний день россия запустила около 540 беспилотников для тактических ударов вдоль линии фронта и для таких, что направлены на электростанции, опоры линий электропередачи и электрические подстанции.

При этом отмечается, что Иран до сих пор отказывался поддержать россию в поставках баллистических ракет, о чем ранее предупреждали украинские официальные лица.

"Иран не спешит с этим по понятным причинам, потому что как только россия запустит первые ракеты, давление санкций на Иран усилится", - сказал Буданов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Конгрессе США заявил, что россия нашла сообщника в геноцидной политике – Иран. Он добавил, что сотрудничество этих двух стран угрожает не только Украине, но всем союзникам США.

Иран ответил Зеленскому и предупредил об ограниченном "терпении к необоснованным обвинениям".