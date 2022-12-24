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Оккупанты в Луганской области завышают цены на продукты первой необходимости - ОВА

Оккупанты в Луганской области завышают цены на продукты первой необходимости - ОВА

КИЕВ. 24 декабря. УНН. По словам местного населения, российские оккупанты в Луганской области завышают цены на продукты первой необходимости. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу Луганской ОВА в Telegram.

Цитата

"Большое количество жалоб поступает от населения относительно высоких цен в захваченном россиянами регионе на продукты первой необходимости. Впрочем, оккупационные власти быстро нашли "виновных" и "провели беседы" с руководителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также псевдоадминистраций в Меловском, Белокуракинском, Новопсковском, Беловодском, Старобельском, Новоайдарском районах и в Станице Луганской", - говорится в сообщении.

Напомним

Жители временно оккупированного Северодонецка Луганской области сообщают, что под видом ремонтных работ россияне грабят их квартиры.

Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область
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