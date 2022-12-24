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россияне утром ударили по селу под Купянском, есть жертва - ОВА

россияне утром ударили по селу под Купянском, есть жертва - ОВА

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Российские оккупанты сегодня утром обстреляли из минометов село в Купянском районе Харьковской области, есть погибший и раненый, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 24 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"Россияне утром нанесли минометные удары по Купянскому району. Оккупанты попали прямо в частное домовладение в селе Подолы. К сожалению, погиб мужчина 72 лет. Женщина 74 лет получила взрывчатую травму и осколочное ранение", - сообщил Синегубов.

Детали

Женщину госпитализировали в больницу и оказывают необходимую помощь, отметил глава ОВА.

Дополнение

Российские войска продолжают обстрелы Харьковской области у линии столкновения и пограничья, 23 декабря снова открывали огонь по Купянскому району, пострадавшие не зафиксированы.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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