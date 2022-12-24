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рашисты вывезли из Сватового оккупационную "администрацию" - Гайдай

рашисты вывезли из Сватового оккупационную "администрацию" - Гайдай

Сергей Гайдай

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Российские захватчики вывезли из Сватового Луганской области оккупационную администрацию "лнр" и едут на Луганск. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН

Цитата

"Мы еще ближе к Сватовому: оккупанты вывезли из оккупированного города "ленеровскую администрацию". Крысы побежали, рашисты уже чувствуют приближение ВСУ, поэтому собирают награбленное и едут на Луганск", - отметил Гайдай.

Детали

Он сообщил, что оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты области, которые недавно деоккупированы, в частности Невское и Макеевку.

"Невское, село, которое, в принципе, не имеет никаких штабов или большого скопления военных, но они прекрасно понимают, что там до 150 жителей находятся. Так туда, кроме С-300, прилетают уже и "Шахеды". Достаточно мощно все обстреливают, но ничего им не удается", - рассказал глава ОВА. 

Напомним

В четверг, 22 декабря, Гайдай сообщил, что ситуация безопасная в деоккупированном селе Невское сложная.

Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область
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