Новости: Война
24 декабря 2022, 11:49 • Юлия Шрамко • 9345
Обстрелы от Угледара до Лимана: в ОВА показали последствия новых ударов в Донецкой области
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Донецкую область российские оккупанты обстреливают на разных участках фронта. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в субботу, 24 декабря, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Этой ночью россияне вели обстрелы на разных участках фронта от Угледара до Лимана", - отметил Кириленко.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 24 декабря такова:
- На Волновахском направлении в течение суток происходили периодические артобстрелы Угледара – информация о пострадавших не поступала.
- На Донецком направлении зафиксированы многочисленные обстрелы Марьинской громады, особенно Марьинки.
- На Горловском направлении поврежден 1 дом в Торецке. Также обстрелы происходили возле Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского Соледарской громады.
- На Лисичанском направлении разрушены 2 дома: в Торском Лиманской громаде и в Переездном Звановской громады.
Дополнение
23 декабря российские военные убили двух мирных жителей Донецкой области, еще пять человек в области получили ранения.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram