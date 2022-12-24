Новости: Война
24 декабря 2022, 11:47 • Юлия Шрамко • 10995
Вражеский удар по центру Херсона: известно о 5 погибших, 20 раненых
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате вражеского удара по центру Херсона известно о 5 погибших, 20 раненых. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в субботу, 24 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Херсон. На данный момент известно о минимуме 5 погибших и 20 раненых в результате обстрела центра города", - сообщил Тимошенко.
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Российские войска 24 декабря, в выходной, обстреляли центр Херсона, есть разрушения.
Источник: УНН
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