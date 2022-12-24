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Зеленский назначил руководителей военных администраций в Харьковской области

Зеленский назначил руководителей военных администраций в Харьковской области

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей поселковых и сельских военных администраций Харьковской области. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Детали

Отмечается, что новые должности получили:

  • Сергей Стариков – начальник Шевченковской поселковой военной администрации Купянского района;
  • Антон Палей – глава Старосалтовской поселковой военной администрации Чугуевского района;
  • Оксана Супрун – начальник Савинской поселковой военной администрации Изюмского района;
  • Анатолий Григоренко – начальник Куриловской сельской военной администрации Купянского района;
  • Евгений Шаповал – председатель Ольхуватской сельской военной администрации Купянского района.

Напомним

Зеленский образовал новые военные администрации в Харьковской и Херсонской областях.

Источник: УНН
Теги: назначения, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский
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