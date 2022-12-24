Новости: Политика
24 декабря 2022, 12:30 • Марина Тищенко • 24810
Зеленский назначил руководителей военных администраций в Харьковской области
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей поселковых и сельских военных администраций Харьковской области. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Детали
Отмечается, что новые должности получили:
- Сергей Стариков – начальник Шевченковской поселковой военной администрации Купянского района;
- Антон Палей – глава Старосалтовской поселковой военной администрации Чугуевского района;
- Оксана Супрун – начальник Савинской поселковой военной администрации Изюмского района;
- Анатолий Григоренко – начальник Куриловской сельской военной администрации Купянского района;
- Евгений Шаповал – председатель Ольхуватской сельской военной администрации Купянского района.
Напомним
Зеленский образовал новые военные администрации в Харьковской и Херсонской областях.
Источник: УНН
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